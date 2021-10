Angélica atualiza estado de saúde do pai: ‘Ele está lutando e vai vencer’

Angélica apareceu com novos detalhes sobre o quadro de saúde do pai, Francisco Ksyvicks, nas redes sociais, nesta segunda-feira (11).

A apresentadora publicou um clique do patriarca jamais visto anteriormente e contou como ele está neste momento, após sofrer um acidente. Além disso, a loira agradeceu as mensagens positivas que têm recebido.

“Desde sábado estamos vivendo momentos de angústia com a saúde do meu pai, que sofreu um AVC. Porém temos fé em cada pequeno gesto. Eu agradeço por toda energia positiva para o meu amado pai, por todas as orações que estão fazendo toda diferença em nossas vidas e minimizando o sofrimento. Eu acredito! Ele está lutando e vai vencer”, escreveu a esposa de Luciano Huck.