Anitta anuncia ensaio de carnaval em Salvador para 2022

Anitta anunciou seu ensaio de carnaval em Salvador para 23 de fevereiro de 2022, em um camarote de uma cervejaria. As informações foram divulgadas através das redes sociais da “Girl From Rio”. Intitulado “Carnaval da Anitta”, o ensaio de verão também teve datas divulgadas para outras cidades além da capital baiana, como Rio de Janeiro e São Paulo.

Apesar do anúncio feito pela cantora, o governo da Bahia e a Prefeitura de Salvador ainda não confirmaram se o carnaval 2022 será realizado. O governo estadual apenas liberou eventos para ate 1.200 pessoas.

“E aí sumidxs, estavam com saudades? Após dois longos anos, estamos de volta! Nossa anfitriã ganhou o mundo. Mas nada se compara ao amor que ela tem pelo Brasil. Mais segurxs do que nunca, a volta será inesquecível”, escreveu Anitta ao divulgar as datas dos ensaios.

Ainda sem valores divulgados, as vendas começam nesta quarta-feira (27).