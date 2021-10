Anitta revela como lida com homens que tentam enganá-la: ‘Trato igual brinquedinho’

Anitta atacou de conselheira e rasgou o verbo ao falar sobre como trata os “boys enrolados” que tentam enganá-la. A conversa aconteceu com a influenciadora GKay, onde a cantora respondeu a pergunta de um internauta.

“Como faz quando você descobre que o boy enrola todo mundo para ficar de romance com todas?”, questionou uma seguidora. “Trato igual um brinquedinho”, iniciou a poderosa.

A “Girl From Rio” ainda resolveu provar por “A + B” que utiliza o conselho em sua vida pessoal. “Aconteceu isso esses dias. Já sabia que ele era assim, mas queria ficar assim mesmo. Eu falei: me dá seu endereço. Fui lá, fiz o que tinha que fazer e sai. E ele querendo falar: “ai, baby”. E eu: “que baby? Você vai namorar comigo, andar de mãos dadas na rua? Não vai. Então vamos, faz o que tem que fazer e vai embora. acabou. Se quiser fazer de novo, me liga”, finalizou.

Veja o momento: