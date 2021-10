Anitta será intimada em processo movido por fã que se sentiu humilhada em documentário

Anitta terá que apresentar uma defesa à Justiça em uma ação movida por Maria Ilza de Azevedo, uma fã da cantora que alega ter sido exposta sem o seu consentimento no documentário “Anitta: Made In Honório”, da Netflix.

Por não ter sido localizada por um oficial de Justiça, Anitta será citada em um edital do processo. Com isso, a cantora terá um prazo de 20 dias apara se manifestar, que começará a ser contado a partir da publicação do edital, que já pode ser acessado eletronicamente, em Diário Oficial.

A fã de Anitta reclama do quinto episódio da série documental, no qual Maria Ilza é retratada como alguém que invadiu o condomínio da cantora no Rio de Janeiro, mas ela alega no processo que foi autorizada a entrar na mansão.