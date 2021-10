Anitta sobre vida nos EUA: ‘Aqui saio, beijo um monte de boca’

Como será que anda a vida de Anitta nos Estados Unidos? Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (15) na qual o iBahia marcou presença, a “Girl From Rio” revelou que tem aproveitado bastante as noitadas americanas.

“Aqui eu saio, beijo um monte de boca, no Brasil faço também, mas lá é tudo controlado. Aqui eu vou que vou (risos). Entro no carro dos estranhos, vou falando… Seria maravilhoso ter eles me filmando aqui, o povo ia amar”, disse a poderosa.