Aniversário de 520 anos do batismo da Baía de Todos os Santos terá programação especial

A véspera do feriado será marcada por uma data especial no calendário dos baianos. Nesta segunda-feira (1), a maior baía do país, e segunda maior do mundo, chamada de Kirimurê pelos povos originários, completa 520 anos de rebatismo pelos portugueses: desde então é chamada de Baía de Todos os Santos.

Para celebrar a data, a Ribeira será sede de um seminário que pretende discutir assuntos referentes ao desenvolvimento sustentável da baía, nome que aliás foi inspiração para o batismo do próprio estado.

Em entrevista ao Alô Alô Bahia, o presidente do observatório da Baía de Todos os Santos, Moyses Cafezeiro, explicou um pouco mais sobre o evento.

“Formamos uma grade com palestrantes ilustres para girarem assuntos desde a História da Baía de Todos os Santos à fundamentação da Baía como capital da Amazônia Azul, enfatizando também o receptivo náutico, as intervenções do Prodetur, a importância do selo Bandeira Azul, aproveitamento do patrimônio histórico náutico, entre outros”, disse.

O seminário é a continuação do já concebido projeto “Bahia mostra Baía de Todos os Santos”, que, devido à pandemia, não pôde ser realizado de forma plena. O Seminário “Salvador Mostra Baía de Todos os Santos”, que este ano conta com versão presencial, acontece na segunda-feira (1º), na Avenida Beira Mar, 303, na Ribeira, localidade banhada pela Enseada dos Tainheiros e rodeada de marinas.

Na ocasião, também será realizada uma exposição aberta ao público, com o propósito de propagar, através do turismo sustentável, ainda mais a imensa e diversificada riqueza natural existente nos 18 municípios que a compõem a baía. Serão seguidores todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde.

Além disso, durante o evento, será escolhido um desses municípios para ser homenageado e ter os seus produtos turísticos expostos no espaço onde acontecerá o seminário.

“Isso possibilitará o fortalecimento da interiorização do turismo nesses municípios que dispõem de vários atrativos que podem ser trabalhados para atrair o fluxo turístico e comercial, assim contribuindo com o desenvolvimento e gerando renda e bem-estar social para a população, que na maioria das vezes tem a demanda do turismo como o importante aliado para a economia local”, explicou Cafezeiro na entrevista.