Aniversário de Paulo Gustavo pode se tornar ‘Dia do Humor’; entenda

O dia 30 de outubro pode se tornar um dia ainda mais especial para os amigos, familiares e fãs do ator Paulo Gustavo, que faleceu em maio deste ano, vítima da covid-19. Um Projeto de Lei no Rio de Janeiro pretende celebrar o ‘Dia do Humor’ na data de aniversário do humorista.

O projeto de Lei que cria a homenagem foi publicado nesta quarta-feira (6) no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi proposto pelo deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano, e será votado na próxima semana.

De acordo com o projeto, algumas ‘regras’ devem ser seguidas no ‘Dia do Humor’. No artigo 4º do texto uma delas é enfatizada: “fica banido o mau humor, a partir da publicação da presente Lei, especialmente, na data de que trata o artigo 1º”.

Além de homenagear o ator, a justificativa da proposta é reconhecer a importância que o gênero humor tem na vida dos cidadãos fluminenses.