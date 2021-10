Aniversário de Paulo Gustavo se torna oficialmente o Dia do Humor no Rio de Janeiro

Agora é oficial: o aniversário de ator Paulo Gustavo, dia 30 de outubro, se tornou oficialmente o Dia do Humor no Rio de Janeiro. A data se tornou uma homenagem ao artista e a toda produção humorística nacional.

Quem sugeriu a criação da data foi o Multishow. A decisão foi votada no Rio e deu origem à lei nº 9440, publicada nesta terça-feira (26) no Diário Oficial.

Segundo o texto, algumas regras devem ser seguidas no novo ‘Dia do Humor’. Uma delas é a proibição do mau humor, que só volta a ser ‘permitido’ após o dia 30 de outubro.