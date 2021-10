“Antes dele, nosso país estava uma merda” – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 11 (AFI) – Romário deu uma declaração polêmica ao canal do YouTube “Cara a Tapa”. O Baixinho revelou apoiar Jair Bolsonaro para presidente em caso de embate com o ex-mandatário Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração pegou muita gente de surpresa, não pelo atacante ser contra ao governo Lula, mas sim por apoiar Bolsonaro, uma vez que já chegou a criticar o atual presidente. Muitos internautas lembraram a famosa frade do atleta: “Pelé calado é um poeta” para explicar a afirmação.

“Eu faço parte de um partido que, hoje, é Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é um presidente que tem feito coisas positivas para o nosso país. Erra em alguns momentos, principalmente com a pandemia. Deixou de ter algumas ações, falou algumas coisas que poderia não ter falado… Eu convivi com o Bolsonaro quatro anos e ele é um cara muito sério. Tem coragem e não tem medo de se posicionar. Ele trouxe isso para a presidência. Antes de Bolsonaro, nosso país estava uma m… do c… “Hoje (contra o Lula)? (Votaria no) Bolsonaro”, pontuou Romário.

POLÊMICAS

Romário está com a boca afiada nos últimos dias. O Baixinho entrou em conflito com Edmundo nas redes sociais. Ambos trocaram provocações e relembraram o futebol raiz do passado.