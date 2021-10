Aos 58 anos, Andrea Beltrão abre o jogo: ‘Me acho mais bonita hoje do que antes’

Andrea Beltrão não tem problemas com seu corpo. Aos 58 anos, a atriz que volta às novelas em “Um Lugar ao Sol”, revelou que se acha mais bonita atualmente do que quando era mais jovem.

“Tenho a mesma idade que a Rebeca (personagem da novela), mas não vivi nenhuma pressão. Eu vivo bem, estou bem. Quando me olho no espelho até me acho mais bonita hoje do que antes. Tem foto que olho e falo: ‘Nossa, que coisa pesada’. Hoje, me acho mais leve”, disse a atriz em entrevista ao GShow.

“Eu, como uma mulher dessa idade, vejo de forma muito interessante todas as situações da Rebeca. Se não vivi quase todas elas na minha vida, compreendo e vejo com carinho. Não vai para um lugar de angustia, mas de questionar: qual é o problema de envelhecer? A gente não precisa ter nenhum problema com isso até porque a outra opção é bem pior”, completou.

Na trama que estreia dia 8 de novembro, a atriz interpreta Rebeca, uma ex-modelo que vive em crise por causa da curta carreira e envelhecimento.