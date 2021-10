Aparecidense fica a um empate do acesso inédito – Futebol Interior

Campinas, SP, 9 (AFI) – A Aparecidense largou na frente nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D ao vencer o Uberlândia, por 1 a 0, neste sábado à tarde. O time goiano deu um largo passo para chegar às semifinais e garantir o acesso inédito à Série C, porque agora só precisa de um empate para carimbar sua vaga.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA COMENTÁRIOS, FICHAS E FATOS DA SÉRIE D !

DECIDE EM CASA

E a vantagem ainda fica maior porque a Aparecidense vai jogar em casa no próximo sábado (16). Só não pode perder por dois gols ou mais de diferença. Tem chance até com derrota por um gol, mas daí terá que buscar sua vaga na cobrança de pênaltis.

O jogo desta tarde foi disputado no estádio Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro. O gol da vitória foi marcado por Alex Henrique, no segundo tempo. Tanto este jogo como o de volta serão disputados sem presença de público, porque as prefeituras locais não tinham liberado o acesso até a marcação dos jogos.

EMPATE NA ARENA DAS DUNAS

Na Arena das Dunas, em Natal (RN), o América-RN não conseguiu furar o bloqueio defensivo armado pelo Campinense-PB. O jogo terminou sem gols. Quem ganhar na volta no outro sábado (16), em Campina Grande (PB), vai ficar com a vaga.

VAR E OUTROS JOGOS

Por conta da importância dos jogos, a partir desta fase a CBF utiliza o Árbitro de Vídeo (VAR). Os outros dois jogos vão ser disputados no domingo. As quartas de final seguem os mesmos critérios do mata-mata. O gol fora de casa não é usado como critério de desempate e, em caso de igualdade no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DA QUARTAS: