Aparecidense-GO 1 x 0 Cianorte-PR – Camaleão supera retranca e brigará por vaga na C – Futebol Interior

Aparecida de Goiânia, GO, 2 (AFI) – Em um duelo difícil, a Aparecidense-GO superou a forte retranca do Cianorte-PR e se classificou às quartas-de-final da Série D. No Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, o Camaleão marcou com Wesley Matos e venceu por 1 a 0. Agora, aguarda definição do seu adversário na próxima fase.

RETRANCA!

Após a partida de ida terminar empatada sem gols, Aparecidense-GO e Cianorte-PR precisavam buscar a vitória para garantir uma vaga na próxima fase da Série D. Por ter o mando de campo, os goianos tentaram pressionar os paranaenses, mas acabaram esbarrando em uma forte retranca. Bem montada, a defesa do Leão impediu as principais investidas mandantes.

Aparecidense-GO vence Cianorte-PR e se classifica na Série D (Foto: Divulgação / Aparecidense)

Na volta dos vestiários, o panorama não mudou, mas o placar sim. Após cruzamento de David na pequena área, Wesley Matos apareceu para marcar. Com a vantagem goiana no placar, o cenário do duelo se inverteu. Precisando empatar para seguir sonhando com a vaga, o Leão tentou partir para cima. Dessa vez, porém, o feitiço voltou-se contra o feiticeiro e a marcação do Camaleão evitou qualquer chance visitante de empatar o placar.

PRÓXIMA FASE

Classificada à próxima fase, a Aparecidense-GO espera agora o seu adversário. Diferentemente da primeira e segunda fase da Série D, onde os times os quais se enfrentam são conhecidos através de chaveamento, as oitavas-de-final define os seus confrontos através de cruzamento olímpico. Como outras equipes ainda jogarão, os duelos seguem em aberto.