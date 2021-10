Aparecidense-GO e Campinense-PB garantem o acesso para a Série C – Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – Os dois primeiros semifinalistas do Campeonato Brasileiro da Série D foram definidos neste sábado à tarde. Aparecidense-GO, pela primeira vez na história, garantiu o acesso para a Série C ao lado do Campinense-PB, que eliminou o América-RN nos pênaltis.

GOLS NO FINAL

Em casa, no estádio Anibal Batista de Toledo, na cidade de Aparecida de Goiânia, a Aparecidense confirmou sua vaga ao empatar por 1 a 1 com o Uberlândia. Já tinha vencido na ida, por 1 a 0, no Triângulo Mineiro. Nos dois jogos somou quatro pontos.

O curioso é que o jogo ficou zero a zero até os 42 minutos do segundo tempo, quando Negueba abriu o placar para o time goiano. O visitante ainda empatou, com um pênalti aos 50 minutos, cobrado por Daniel Ribeiro. Mas o time mineiro precisava vencer por dois gols de diferença. Ou por um gol e decidir a vaga nos pênaltis

NOS PÊNALTIS

No Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), o jogo foi mesmo equilibrado e terminou sem gols entre Campinense e América-RN, mesmo placar na ida, em Natal. A definição da vaga, portanto, foi para os pênaltis. O time paraibano levou a melhor: 4 a 2.

No domingo vão ser disputados os outros dois jogos que vão definir mais dois acessos para a Série C em 2022. Ferroviária-SP e ABC-RN que jogam em casa, em tese, têm um leve favoritismo.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DAS QUARTAS: