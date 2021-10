Aparecidense-GO inicia trabalhos para semifinal contra o ABC-RN – Futebol Interior

​Aparecida de Goiânia, GO, 19 (AFI) – Um clube novo no futebol brasileiro, fundado em 22 de outubro de 1985, a Aparecidense conquistou o acesso para a Série C do Brasileiro ao superar o Uberlândia-MG.

Depois da festa, o elenco volta ao trabalho para os jogos contra o ABC pelas semifinais. O primeiro jogo ocorre no domingo, 17h30, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

Satisfeito com o acesso e há dois anos no comando da Aparecidense, o treinador Thiago Carvalho destacou a continuidade do trabalho e o apoio da diretoria.

“Estamos fazendo o correto. Crescemos com os erros e acertos”, disse o treinador, ex-zagueiro do Cruzeiro, e da nova geração de treinadores brasileiros.

Homenagem a Cocá

O clube fez uma homenagem nesta semana e dedicou o acesso à memória de João Rodrigues, o Cocá, diretor de futebol da Aparecidense, que faleceu de Covid-19, com 57 anos. Cocá foi o principal nome à frente da Aparecidense na última década para o time ser um dos destaques do futebol goiano. Foi um dos grandes responsáveis pelas campanhas na primeira divisão goiana, faturando o vice-campeonato em 2015 e 2018.

“Hoje faz um ano que nosso grande Cocá se foi. Por aqui fazemos questão de sempre lembrar de você e de toda a história que construiu na Aparecidense. Sabemos que sábado você estava aí em cima comemorando o nosso tão sonhado acesso. Seguiremos sempre honrando seu legado”, diz a nota do clube.

Para o jogo com o ABC, embora ainda tenha uma semana de treino, o técnico Thiago Carvalho deverá ter o que tem de melhor e a base que conquistou o acesso: Pedro Henrique; Adriel, Rafael Goiano, Wesley Matos e Rodrigues; Bruno Henrique, Rodriguinho, David e Robert; Rafa Marcos e Alex Henrique.

Jogos das semifinais

A CBF divulgou de forma oficial os jogos datas e locais das semifinais nesta semana. Os confrontos serão abertos no próximo fim de semana, no domingo (24). Às 15h, o Atlético-CE recebe o Campinense no Estádio Domingão. Um pouco mais tarde, às 17h30, é a vez da Aparecidense encarar o ABC em seus domínios.

Os mandos de invertem no final de semana seguinte (30 e 31), às 16h. No sábado o ABC recebe a Aparecidense no Estádio Frasqueirão, em Natal. No domingo, o Campinense aposta no Estádio Amigão, em Campina Grande, diante do Atlético-CE.