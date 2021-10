Aparecidense-GO preparado para encarar o ABC-RN – Futebol Interior

Aparecida de Goiânia, GO, 21 (AFI) – O time do Aparecidense-GO segue trabalhando forte para o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D, neste sábado (23), 16h, no Estádio Aníbal de Toledo, em Aparecida de Goiânia-GO, diante do ABC-RN. A segunda partida está agendada para dia 30, às 16h, no Estádio Frasqueirão, em Natal. Na fase anterior, o Aparecidense-GO eliminou o Uberlândia-MG.

JOGADORES FALARAM

Para esse jogo o treinador Thiago Carvalho deve ter força total. Em entrevista para o site Esporte Goiano, nesta semana, o jogador Negueba, 23 anos, formado na base do Palmeiras e com passagem pelo Vila Nova e Atlético-GO, disse que a meta da Aparecidense agora é buscar o título da série D: “É uma alegria muito grande poder marcar com essa camisa que você me deu oportunidades. Até a para história desse clube é muito gratificante estou feliz e é um gol que coroar todo o nosso trabalho não só a mim mas todo mundo. Vamos buscar esse título”, explicou.

Ao mesmo site, quem também falou sobre a final, foi o goleiro Pedro Henrique, de 36 anos que começou a carreira no Goiás e passou por vários clubes como Canedense e Boa Esporte. Segundo ele, o grupo do Camaleão, começou muito desacreditado e remontado “Chegamos até duas semanas sem dois times para fazer um trabalho em campo aberto e não tínhamos jogadores para isso veio uma menina nada que rejuvenesceu e ajudou demais”, disse o goleiro ao Esporte Goiano.

ESCALAÇÃO

O técnico Thiago Carvalho pode mandar a campo neste primeiro jogo essa formação: Pedro Henrique; Adriel, Rafael Goiano, Wesley Matos e Rodrigues; Bruno Henrique, Rodriguinho, David e Robert; Rafa Marcos e Alex Henrique.