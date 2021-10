Aparecidense-GO recebe o ABC-RN para iniciar disputa por vaga na final – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – Depois de Atlético-CE e Campinense-PB iniciarem a disputa das semifinais do Campeonato Brasileiro Série D, outro jogo ocorre neste domingo, às 16h. A Aparecidense-GO recebe o ABC-RN no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO).

EM BUSCA DO TÍTULO

Com acessos garantidos, os dois times entram mais tranquilos, mas querem coroar a campanha com o título nacional. A Aparecidense chega à semifinal após eliminar o Uberlândia-MG com vitória por 1 a 0 e empate por 1 a 1. Já o ABC empatou sem gols o primeiro jogo com o Caxias-RS e depois venceu com propriedade, por 3 a 0.

Neste jogo, os goianos possuem autorização para contar com a torcida. A partida de volta está marcada para sábado (30), às 16h, no Frasqueirão, em Natal (RN).

REGULAMENTO

Assim como todo o mata-mata, o gol fora não é usado como critério de desempate. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

JOGOS: