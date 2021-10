Aparecidense-GO recebe o Uberlândia-MG e precisa de um empate para garantir acesso – Futebol Interior

Aparecida de Goiânia, GO, 15 (AFI) – Chegou a hora! E vale vaga para a Série C de 2022. Neste sábado, às 15h, no estádio Aníbal Batista de Toledo, Aparecidense-GO e Uberlândia-MG fazem o segundo e decisivo jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D.

No primeiro jogo, realizado em Uberlândia (MG), os goianos venceram por 1 a 0, com gol de Alex Henrique no segundo tempo, no Estádio Parque do Sabiá.

Com isso, o alviverde do Triângulo Mineiro precisa da vitória de qualquer jeito: por um gol para levar a decisão para os pênaltis ou a partir de dois para avançar no tempo normal. O time goiano joga pelo empate.

MISTÉRIO

Em relação as equipes, os dois técnicos, Chiquinho Lima, do Uberlândia, e Thiago Carvalho, da Aparecidense, fazem mistério. Porém, é possível que ambos mantenham a base da última partida.

MANTER A CONFIANÇA

No time mineiro, o treinador Chiquinho Lima trabalhou para manter a confiança de seu time que não jogou bem em casa.

“Nós não conseguimos manter o nosso padrão. Infelizmente jogamos muito abaixo do que podemos produzir e pagamos o preço. Agora é recuperar a confiança dos atletas para que no jogo da volta possamos jogar melhor.

Temos atletas são corajosos, determinados. Não foi fácil chegar até aqui e a disputa ainda está aberta. Enquanto não houver o último apito, não vamos abrir mão de buscar essa classificação”, disse o treinador do time mineiro.

ANSIEDADE GOIANA

Na Aparecidense, o treinador Thiago Carvalho entende que seu time precisa superar a ansiedade antes da decisão.

“Ansiedade existe, mas aprendemos que estamos fazendo o certo e que uma hora vai dar certo. A gente vem buscando alcançar e carimbar esses grandes campeonatos e essa semana não está sendo diferente”, explicou.

“É continuar fazendo o que fizemos durante toda a competição, ter muita concentração, muita qualidade para podermos sair vencedores e classificados”, finalizou.

SEM TORCIDA

A partida deste sábado não terá publico, mesmo com a liberação da prefeitura de Aparecida de Goiânia. Isso porque o jogo em Uberlândia não teve a presença de torceedores. Com isso o jogo será com portões fechados.

NÚMEROS

Na primeira fase, o Aparecidense foi um dos melhores times da Série com 28 pontos em 14 jogos com oito vitórias, quatro empates e duas derrotas. Foram 19 gols marcados e oito sofridos, sendo líder do Grupo 5.

Já o Uberlândia foi o terceiro colocado no Grupo 6 com 23 pontos. Em 14 jogos, foram seis vitórias, cinco empates e três derrotas. Na segunda fase, a Aparecidense eliminou a Caldense-MG e o Uberlândia passou pelo Nova Mutum-MT.

ESCALAÇÕES

Aparecidense-GO: Pedro Henrique; Adriel, Vanderley, Wesley Matos e Rodrigues; Bruno Henrique, David (Samuel), Rodriguinho e Robert (Flávio Henrique); Alex Henrique e Rafa Marcos. Técnico: Thiago Carvalho

Uberlândia-MG: Rafael Roballo; Kellyton, Juan Sosa, Bruno Maia e Mateus Mendes; João Paulo , Maicon Souza, Daniel Costa (Pedro Vítor), Felipe Pará e Ingro; Alípio. Técnico: Chiquinho Lima

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira-RN; assistentes: Jean Marcio dos Santos-RN e Lorival Candido Flores-RN