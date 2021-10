Aparecidense, Uberlândia e Caxias avançam às quartas de finais – Futebol Interior

Campinas, SP, 2 (AFI) – Os três primeiros classificados às quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão nacional, foram definidos neste sábado à tarde. Nos jogos de volta das oitavas, apenas o Aparecidense-GO confirmou sua vaga. Uberlândia-MG e Caxias-RS buscaram as vagas mesmo na condição de mandantes. Outros cinco classificados vão ser definidos no domingo.

ÚLTIMO INVICTO CAIU

Na Arena Joinville, o Joinville venceu o Uberlândia por 2 a 1 e devolveu a derrota em Minas Gerais por 1 a 0. Mas nos pênaltis, o time mineiro levou a melhor e ganhou a disputa por 3 a 1. Até antes desta fase, o time catarinense era o último invicto na competição.

Em Rondonópolis (MT), o União perdeu para o Caxias, por 2 a 0, mesmo placar que tinha perdido no Sul. O time gaúcho, portanto, avança com duas vitórias.

Em casa, o Aparecidense fez 1 a 0 em cima do Cianorte-PR e carimbou sua vaga porque na ida, no Paraná, tinha segurado o zero a zero. O time goiano, portanto, somou um empate e uma vitória.

COMO FUNCIONA

As quartas de final não têm chaveamento definido e serão formadas pela campanha geral dos classificados: o time de melhor campanha encara o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo e assim por diante. A fase contará com o Árbitro de Vídeo (VAR) e os quatro vencedores, além de avançarem às semifinais, garantem acesso à Série C.

