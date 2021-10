Após 20 meses, Ferroviário aposta no apoio do torcedor em jogo decisivo na Pré-Copa do Nordeste – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 28 (AFI) – Cerca de 20 meses depois e ainda após ser obrigado a jogar uma partida decisiva fora de casa, em Natal, tendo seu mando, o Ferroviário Atlético Clube, enfim reencontrará a sua torcida em um estádio de futebol. Será nessa terça-feira (2), feriado de Finados, contra o Floresta, às 21h30 na Arena Castelão diante do Floresta, pela segunda rodada da terceira fase da Pré-Copa do Nordeste.

Na estreia o Ferrão fez 4 a 0 no Juazeirense-BA, enquanto o Lobo Cearense, bateu o Santa Cruz na Arena Pernambuco, nos penais depois de 3 a 3 no tempo normal.

Segundo o clube, o acesso de todos torcedores à Arena será através do Setor Premium, área VIP do estádio, pelos portões A4 e A5, com lotação máxima de 2.125 torcedores (50% da capacidade total do espaço).

De acordo com o Ferroviário, apenas pessoas com vacinação completa, há mais de 15 dias, poderão assistir a partida. Os portões serão abertos duas horas antes da partida, às 19h30, e fecharão com 30 minutos de antecedência, ou seja, o acesso só será permitido até 21h.

De acordo com o Ferroviário, será o obrigatório o uso de máscara durante todo o período em que estiver no estádio. Não pode ser máscara de pano. Somente modelos cirúrgica, pff2 ou n95.

Todas informações adicionais sobre o esquema de venda de ingressos, está no site do clube – www.ferroviario.com.br, e no www.ingressodevantagens.com.br

Além do sócio torcedor, os demais torcedores poderão adquirir o ingresso aos valores de R$ 20 inteira e R$ 10 a meia. A venda presencial deve ser feita ainda na Ferrão Store (loja oficial do clube no Shopping RioMar Kennedy) em Fortaleza.