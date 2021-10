Após acesso, Atlético-CE volta aos treinos pensando na semifinal contra o Campinense-PB – Futebol Interior

Horizonte, CE, 20 (AFI) – Após o acesso para a Série C de 2022, conquistado no último domingo, com a vitória nos pênaltis contra a Ferroviária, o Atlético-CE já pensa na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a primeira semifinal contra o Campinense-PB, agendada para este sábado (23), às 15h, no estádio Domingão, em Horizonte-CE.

O elenco atleticano desembarcou em Fortaleza na madrugada desta terça-feira e foi recebido com muito carinho pela presidente Maria Vieira, por membros da diretoria e por seus familiares. “Agradecemos imensamente a todos que torceram e vibraram conosco nessa conquista histórica. É apenas o começo, vamos em busca de muito mais”, disse o clube em nota da diretoria.

TRABALHO

Elenco se reapresentou nesta quarta-feira à tarde, às 15h, no CT Ninho da Águia, para iniciar a preparação para o primeiro duelo das semifinais, diante do Campinense-PB. Por enquanto, o restante da programação ainda não foi definido. O técnico Raimundo Vagner só deve definir o time que joga contra o Campinense-PB na sexta-feira, véspera da partida. O segundo jogo é dia 31 no estádio Amigão, em Campina Grande-PB.