Após acesso histórico no Piauí, Flávio Araújo acerta com clube eliminado da Copa do Nordeste – Futebol Interior

Feira de Santana, BA, 15 (AFI) – Eliminado na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Nordeste, o Bahia de Feira já está com a cabeça em 2022, no Estadual Baiano. Até mesmo por isso, a diretoria do Tremendão anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do técnico Flávio Araújo.

“Flávio Araújo é do Tremendão! Com passagens por times como 4 de Julho, River do Piauí, além de CSA, Sampaio Corrêa, entre outros, o técnico cearense chega para assumir o comando técnico do Bahia de Feira para a temporada 2022. Bem-vindo e sucesso, professor!”, escreveu o clube nas redes sociais.

REI DO ACESSO!

Natural de Fortaleza, o experiente treinador chega respaldado pelo histórico acesso da Associação Atlética Oeirense. Com apenas dois anos de fundação, o clube subiu para a elite no Campeonato Piauiense. No Piauí, Flávio Araújo acumula dois acessos e sete títulos com 4 de Julho, Parnahyba, Barras, Flamengo e River.

Aos 58 anos, sendo 24 dedicados ao futebol, Flávio Araújo é conhecido como Rei do Acesso. Ele acumula sete acessos só em divisões do Brasileirão. Há outros cinco acessos pelos Estaduais e 17 títulos em toda a carreira.