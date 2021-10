Após acusação de traição, Lucas Penteado pede que acabem ataques à noiva na internet

“Salve, família bonita. Quando as coisas aliviarem, irei me posicionar… Até lá peço encarecidamente a todxs vocês que me acompanham e apoiam meu trabalho que parem os ataques contra ela e a família dela. E parem de criar fakes e se passarem pela Julia. Ela nem na rede social está entrando. Então, por favor, calma e espera que logo iremos nos pronunciar…”, escreveu ele.

Antes, Julia havia se pronunciado nas redes sociais sem dar muitos detalhes, mas afirmando que os dois estavam bem. “Para quem realmente se preocupa, está tudo resolvido. Já estou na minha casa, em São Paulo e está tudo bem. O Lucas também está bem e em casa. No momento, não tenho condições de vir falar nada sobre o assunto e também não vejo necessidade. Preciso descansar e colocar minha cabeça no lugar para que eu consiga lidar com essas pessoas es*** de internet, vocês são doentes, vão se tratar! Amanhã ou depois, quando eu estiver me sentindo à vontade, venho aqui conversar com vocês. Boa noite e beijos no coração”, disse ela.