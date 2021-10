Após ameaça da CBF, presidente do Náutico banca jogo contra o Vasco – Futebol Interior

Recife, PE, 22 (AFI) – Depois da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ameaçar tirar todos os jogos de Pernambuco se a polícia não fizer a segurança do gramado, a partida entre Náutico e Vasco da Gama vai acontecer normalmente nos Aflitos, neste domingo.

“Vai ter jogo, sim. Já fizemos a reunião com a Polícia, que sempre acontece em todos os jogos, na qual foram traçadas todas as diretrizes para o duelo. Está tudo certo”, disse o presidente do Náutico, Edno Melo.

Os dois times fazem um confronto direto pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Quem tropeçar praticamente dá adeus as chances de conquistar o acesso à elite.

Embalado por três vitórias seguidas, o Náutico tem 44 pontos, dois a menos que o Vasco da Gama, que venceu quatro das últimas cinco partidas que disputou na Série B.

O QUE ACONTECEU!

Na noite da última terça-feira, após a eliminação para o Floresta, na Copa do Nordeste, alguns torcedores invadiram o gramado da Arena Pernambuco para agredir os jogadores do time pernambucano.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que membros de uma torcida organizada pulam a mureta do estádio e correm em direção aos jogadores. Um jogador é pego pelo ‘colarinho’, mas logo depois consegue se livrar. Mais de 20 entraram no gramado, numa cena de selvageria e covardia.

Através de um ofício enviado na última quinta-feira para a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e assinado pelo diretor de competições da CBF, Manoel Flores, a entidade ameaçou proibir jogos em Pernambuco se o Governo estadual não colocasse a Polícia Militar para fazer a segurança no gramado e não nas arquibancadas.