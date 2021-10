Após ameaças e longe do acesso, atacante ex-Ponte Preta e mais um rescindem contrato com o Paysandu – Futebol Interior

Belém, PA, 26 (AFI) – Em apuros na briga pelo acesso no Grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paysandu começou a semana tendo que lidar com algumas baixas. Isso porque, na manhã desta terça-feira (26), volante Paulinho e o atacante Rildo pediram suas rescisões contratuais, que foi prontamente aceito pela diretoria.

O pedido acontece justamente depois da derrota por 4 a 1 para o Ituano, em casa, no Estádio da Curuzu, que acabou com invasão ao gramado e ameaças nas redes sociais. Assustados, os dois jogadores entenderam que esse era o momento de deixar o clube. Agora, a diretoria do Papão trabalha para que novas baixas não aconteçam.

Ex-Ponte Preta, Corinthians, entre outros, o atacante Rildo chegou ao Paysandu em junho, já durante a disputa da Série C. Ao todo, fez 13 partidas e marcou três gols. Já Paulinho vinha fazendo a sua segunda passagem pelo Papão e chegou em março. Ao todo, fez 25 jogos e não marcou gols.

SITUAÇÃO NA TABELA

Atualmente com dois pontos ganhos e na lanterna da chave, a última rodada não foi nada boa para o Papão. Isso porque, o Botafogo-PB venceu o Criciúma e agora as duas equipes chegaram aos cinco pontos, abrindo três pontos de distância para o Paysandu. Já o Ituano com um pé na Série B é líder com nove.

O próximo duelo será decisivo. A equipe volta a campo no domingo (31), fora de casa, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, às 18h. Antes disso, na quarta-feira, às 20h, na Curuzu, a equipe bicolor irá enfrentar o Castanhal pelas quartas de final da Copa Verde.