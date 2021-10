Após anúncio de aposentadoria, goleiro Bruno volta atuar por time amador do Rio de Janeiro – Futebol Interior

​Rio de Janeiro, RJ, 06 (AFI) – Condenado a 22 anos de prisão pela morte da ex-modelo Eliza Samúdio, o goleiro Bruno, ex-Flamengo, desistiu de desistir do futebol. Depois de anunciar aposentadoria e mudança para a carreira de investidor, Bruno está jogando pelo Cidade Nova, time amador da Região dos Lagos (RJ).

Ele fez um jogo pelo Cidade Nova e estreou com vitória diante do BCG por 4 a 0 pelo Campeonato Municipal de Futebol Amador de Iguaba Grande. Também postou foto em seu Instagram com a seguinte legenda: “Agradecer todo carinho, confiança e respeito da equipe e familia Cidade Nova!”.

SITUAÇÃO

Bruno cumpriu 8 anos em regime fechado e está no semiaberto desde 2019, quando readquiriu a condição de atuar novamente por clubes de futebol. Contudo, desde então ele teve dificuldades para se firmar num clube e, recentenmente, havia comunicado que ‘futebol é coisa do passado’.

VÁRIOS CLUBES

Aos 36 anos, desde 2019 o jogador chegou a vestir as camisas do Araguacema, do Tocantins; e do Rio Branco, do Acre.

Ele também quase chegou a defender o Boa Esporte, de Minas Gerais, mas o clube acabou ‘melando’ o acerto devido às diversas críticas e ameaças de saída de alguns patrocinadores.

Bruno foi revelado no Atlético-MG e foi campeão Brasileiro pelo Flamengo. Na Gávea acabou sendo eleito por três anos seguidos o melhor goleiro do Campeonato Carioca.