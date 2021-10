Após cirurgia de redesignação sexual, Jéssica Alves fatura mais de R$ 5 mi no OnlyFans

A influenciadora Jessica Alves revelou já ter faturado mais de R$ 5 milhões com seu perfil no OnlyFans. A brasileira que vive na Europa criou o perfil em julho deste ano e atribui o sucesso do conteúdo à curiosidade das pessoas em relação a sua cirurgia de redesignação sexual. As informações são da revista Quem.

Jessica assumiu a transexualidade no início de 2020 e desde então tem passado por procedimentos estéticos para a mudança de gênero. Antes de se assumir como mulher trans, Jéssica era conhecida como ‘Ken Humano’ por conta das diversas cirurgias plásticas que havia se submetido como Rodrigo Alves.

Para ela, o OnlyFans tem um papel importante na sua autoestima. “Eu nunca fui sexualmente desejada em toda a minha vida. Então, hoje em dia como mulher tenho muitos admiradores, e isso é algo novo pra mim”, revelou. Jessica ainda contou quanto já faturou com a plataforma: “Criei a conta em em julho e desde de então já faturei US $ 1 milhão de dólares [o equivalente a R$ 5,4 milhões na cotação atual]”.

A influenciadora contou também recebe bastante mensagens na plataforma e costuma bater um papo com os assinantes. “Na minha página tem várias fotos nuas e sensuais, mas de bom gosto. Inclusive as pessoas que me seguem no OnlyFans gostam de bater papo, fazer purguntas. Outros querem ver como ficou a minha cirurgia íntima. Para a minha autoestima, essa plataforma é ideal”, celebra ela”, disse.