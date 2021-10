Após classificação na Pré-Copa do Nordeste, técnico do Botafogo-PB quer primeira vitória na Série C – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 21 (AFI) – Ainda sem vencer na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Botafogo-PB foi obrigado a mudar seu foco e nesta quarta-feira (20) conseguiu a classificação para a terceira fase da Pré-Copa do Nordeste ao vencer o Imperatriz-MA, por 2 a 0 e agora está há um passo da etapa de grupos da competição regional.

“Jogo difícil e importante. Precisávamos da vitória para passar de fase. Sabíamos que teríamos dificuldades pelas mudanças. Mas eram necessárias. Até para a gente não perder nenhum jogador até o fim do ano, porque temos jogos importantes pelo Brasileiro e pela Pré-Copa do Nordeste. Colocamos os atletas que estavam em melhores condições. Acredito que a equipe tenha tido oscilação dentro do jogo, mas criamos oportunidades, desperdiçamos algumas que poderíamos já ter definido antes o placar. Mas aí acabou acontecendo no final”, disse o técnico Gérson Gusmão, que afirmou que o Belo continua focado na reabilitação e na busca pelo acesso na Série C.

“Agora é mudar o pensamento para o jogo contra o Criciúma, que é para fazer um bom jogo e buscar o resultado que precisamos na Série C. A pressão sempre existe. A gente não conseguiu vencer ainda na segunda fase. Temos uma condição de enfrentar um adversário direto, que está a três pontos na nossa frente. Temos a condição de, com uma vitória, igualar a eles em pontos. É em cima disso que a gente trabalha, para poder buscar essa vitória e nos recolocar na disputa pelo acesso”.

Com apenas dois pontos ganhos, o Botafogo-PB aparece na terceira posição do Grupo C, longe da zona de acesso na Série C. Depois de ficar no empate sem gols com o Criciúma-SC no Sul do país, as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez em João Pessoa, no próximo sábado (23), às 19h. Em caso de vitória, o Belo empata em número de pontos com o adversário e volta a equilibrar a briga.