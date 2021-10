Erika Schneider não só está atenta as críticas recebidas de Erasmo Viana, como já cansou de ser alvo dos comentários maldosos do modelo, em A Fazenda 13.

A ex-dançarina do Faustão se pronunciou sobre as ofensas feitas pelo ex-affair e ainda citou sobre um possível encontro com a ex-esposa dele, a influenciadora Gabriela Pugliesi, neste domingo (17).