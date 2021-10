Após cumprir suspensão, Tombense conta com retorno de técnico ao banco de reservas – Futebol Interior

Tombense, MG, 20 (AFI) – O Tombense iniciou a semana treinando forte, visando a partida contra o Novorizontino, marcada para o próximo domingo (24), no Estádio Jorge Ismael do Biasi, em Novo Horizonte, pela quarta rodada do Grupo D da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C.

Na partida passada, pela terceira rodada, em Tombos, o Gavião-Rubro perdeu para o Tigre, por 2 a 1, e pretende dar o troco jogando fora de casa. Na classificação do grupo B, o Novorizontino lidera com seis pontos, contra cinco do Manaus, quatro da Tombense e um do Ypiranga. Para esse jogo o Tombense não deve ter problemas, seja de lesão ou suspensão e poderá manter possivelmente a mesma base.

Segundo o repórter Hércules Freitas, da Rádio Mais 92,7 de Tombos, o grande reforço do Tombense será no banco. Volta o treinador Rafael Guanaes, que cumpriu suspensão contra o Novorizontino em Tombos, pela expulsão por reclamação no jogo anterior diante do Manaus. Na oportunidade, o Tombense reclamou queteria faltado critérios para marcação de faltas durante a partida, em especial na infração que resultou o empate do Manaus.

Após o apito final, Guanaes foi conversar com o árbitro e acabou recebendo um cartão amarelo e um vermelho direto. Com isso, no jogo contra o Tigre, quem comandou o Gavião foi o auxiliar Rainer Oliveira. O Tombense fez até momento três jogos com uma vitória, um empate e uma derrota, quatro gols pró e quatro contra. O time treina até sexta-feira em Tombos quando viaja para a região de Novorizonte, onde fica concentrada para a partida.

A provável escalação é a seguinte: Felipe Garcia; David, Moisés, Bruno Bispo e Manoel; Luiz Otávio , Eduardo Neto e Jéfferson Renan; Jean Lucas, Rubens e Everton Galdino.