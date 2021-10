Após derrota em casa, time da Série B anuncia saída de técnico – Futebol Interior

São Luís, MA, 29 (AFI) – A derrota para o Guarani por 1 a 0 na última quinta-feira em casa– a terceira consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro – causou a demissão do técnico Felipe Surian do Sampao Corrêa. A saída do técnico foi anunciada nesta sexta-feira à noite no site oficial do clube.

Antes do Guarani, o Sampaio tinha sido derrotado para Coritiba 3 a 0 e Vitória por 1 a 0. O Sampaio Corrêa é o 13º colocado da Série B, com 40 pontos, em 32 jogos sendo dez vitórias, dez empates e 12 derrotas.

Surian estava no Sampaio Corrêa desde o início da Série B, Agora, somente Ponte Preta (Gilson Kleina), Avaí (Claudinei Oliveira), Coritiba (Gustavo Morínigo) e Guarani (Daniel Paulista) não mudaram de técnico na competição.

De acordo com o presidente Sérgio Frota, a decisão ocorreu após uma longa conversa com o treinador, no fim da tarde: “Conversamos hoje, e chegamos a conclusão que era o melhor caminho. Agradeço o Surian e a sua comissão técnica, pelo comprometimento e seriedade, mas chega um momento em que precisamos mudar para tentar reencontrar o caminho das vitórias”, frisou o presidente.

QUEM ASSUME?

Frota adiantou que já iniciou as tratativas, na noite desta sexta, para contratar o novo treinador, e fará o anúncio tão logo finalize a negociação. O nome mais cotado para assumir o Sampaio Corrêa é o de João Brigatti.

Brigatti tem história no Sampaio Corrêa e pode assumir o clube

Brigatti já comandou a equipe maranhense em 2019 e 2020 ficando oito meses no cargo, que teve como ponto alto o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro Série C 2019 ao perder a final para o Náutico.

PRÓXIMO JOGO

O próximo duelo do Sampaio vai ser fora de casa, na quinta-feira (04), no Rei Pelé, contra o CRB.