Após derrota para rival Criciúma, Figueirense confirma duas baixas para sequência da Copa SC – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 14 (AFI) – A quinta-feira (14) não começou da melhor forma para o Figueirense. Ainda de ‘ressaca’ após perder o clássico para o Criciúma, mesmo jogando em casa, no Estádio Orlando Scarpelli, pelo placar de 3 a 1, o departamento médico confirmou nesta manhã duas baixas por lesões para a sequência da Copa Santa Catarina.

Isso porque, segundo o comunicado do DM, o zagueiro Lucas Cezane e o meia Rodrigo Bassani irão ficar pelo menos dois meses em recuperação de suas lesões e não devem mais entrar em campo no torneio. Eles já ficaram de fora da partida contra o Criciúma e agora o técnico Jorginho terá que quebrar a cabeça para encontrar substitutos no elenco.

O zagueiro Lucas Cezane sofreu lesão de grau 2 na coxa direita e está com fortes dores. Já no caso do meio-campista, o problema é no joelho esquerdo. Ainda não se sabe se ele vai precisar passar por uma cirurgia no local.

De qualquer forma, apesar da derrota para o Criciúma, o Figueirense segue na segunda posição na tabela da Copa Santa Catarina e volta a campo apenas no próximo domingo, dia 24, quando visita o Caçador, às 15h.