Após derrota, técnico e executivo de futebol deixam time do Z4 do Brasileirão – Futebol Interior

Chapecó, SC, 26 (AFI) – A derrota por 3 a 0 para o Bahia, fora de casa, no último domingo, marcou o fim do trabalho do técnico Pintado na Chapecoense. Na manhã desta terça-feira, ele pediu demissão e não dirige o clube catarinense nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Junto com ele, também deixou o clube Carlos Kila, executivo de futebol.

Pintado, de 63 anos, assumiu o comando da Chapecoense no começo de agosto. Antes disso, trabalhou no Goiás e, apesar do bom início na Série B, o time caiu de rendimento. No ano anterior, fez bom trabalho no Juventude e levou o clube gaúcho ao acesso à elite.

APROVEITAMENTO RUIM

Na Chapecoense, porém, não conseguiu emplacar bons resultados e, em 14 jogos, somou apenas uma vitória, seis empates e sete derrotas, aproveitamento de 21%.

Pintado deixa o clube na lanterna (20.º) com 13 pontos, 16 a menos do que o Juventude, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 99% de chance de voltar à Série B.

PROUNUNCIAMENTO OFICIAL

A Chapecoense marcou um pronunciamento na tarde desta terça-feira para oficializar as saídas e, além de do próprio Pintado, contará com o presidente Gilson Sbeghen, o vice-presidente de marketing João Stakonski e o superintendente de futebol Neto.