Após eliminação, vice-artilheiro da Série D acerta com clube mineiro – Futebol Interior

​Uberaba, MG, 20 (AFI) – Grande destaque do Uberlândia-MG no Campeonato Brasileiro Série D foi o atacante Ingro, que marcou 11 gols, sendo artilheiro do time. Após eliminação, o jogador de 29 anos acertou com uma nova equipe mineira: o Uberaba.

“Ele voltou! Em 2015 fez parte do elenco do Uberaba. Agora retorna para ajudar o USC na luta pelo acesso ao Módulo II. Seja bem vindo, artilheiro! Que nossa história seja fantástica!”, anunciou o Uberaba.

Ingro fez 20 jogos na Série D e marcou 11 gols. Além de artilheiro do Uberlândia, ele ocupa a vice-artilharia da competição, embora ainda restam seis partidas para o final. O time mineiro caiu nas quartas de final para a Aparecidense-GO e não conseguiu o acesso.

CARREIRA

Ingro conhece bem o estado de Minas Gerais, pois já passou por outros times. Além do próprio Uberaba, defendeu Villa Nova, Athletic, URT, entre outros. Passou também por times paulistas como Osasco Audax, Comercial, Paulista, Desportivo Brasil e outros.

MINEIRO

O Uberba está no Grupo B do Campeonato Mineiro Segunda Divisão. Está em terceiro lugar com sete pontos, restando quatro jogos para o fim da primeira fase. Avançam os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados gerais.