Após empate com o Vitória na Pré-Copa NE, técnico do Botafogo-PB retorna foco para reta final e briga pelo acesso – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 27 (AFI) – Na noite desta terça-feira (26), o Botafogo-PB ficou no empate com o Vitória, por 1 a 1, na rodada de ida da terceira fase da Pré-Copa do Nordeste. Na visão do técnico Gerson Gusmão a equipe foi superior, mas infelizmente a vitória não veio. De qualquer forma, ele afirmou que o elenco ‘já virou o disco’ e voltou a focar na briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série C.

“Fizemos um grande jogo. Merecíamos a vitória, mas tivemos a infelicidade de tomar um gol muito cedo. Isso no jogo foi determinante para a equipe do Vitória explorar o que sabíamos que eles explorariam, que era a transição. É um time muito jovem, muito rápido. Mas a nossa equipe fez um bom jogo, poderíamos ter empatado até no primeiro tempo. No segundo tempo, produzimos para a vitória, mas não conseguimos. Agora a classificação está aberta”, disse o técnico.

Na terceira posição do Grupo C da Série C com cinco pontos e empatado com o Criciúma, seu principal adversário na briga pelo acesso, o Botafogo-PB tem duas verdadeiras decisões pela frente. No domingo (31), a equipe paraibana encara o Paysandu e depois visita o Ituano, no interior de São Paulo.

“Vamos focar na reta final da Série C, tem jogo contra o Paysandu e depois contra o Ituano. Só depois disso é que voltaremos a pensar no Vitória para buscar essa vaga na Copa do Nordeste”, completou.