Após empate no jogo de ida, FC Cascavel e Londrina voltam a se encontrar para definir titulo estadual – Futebol Interior

Curitiba, PR, 12 (AFI) – Depois de ficarem no empate por 1 a 1 na última semana, FC Cascavel e Londrina voltam a se encontrar no segundo jogo da grande final para enfim decidirem o título do Campeonato Paranaense de 2021. O duelo está marcado para essa quarta-feira (13), às 15h20, no Estádio Olímpico Regional, em Casvavel. Enquanto a Serpente busca seu primeiro título estadual, o LEC quer erguer a taça pela quinta vez após sete anos de jejum.

Com o resultado do primeiro quem vencer, seja por qualquer placar, será o campeão. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Apesar de buscar o primeiro titulo estadual de sua hist´pria, o FC Cascavel pode ser a terceira equipe na história a conseguir o título sem perder nenhum jogo.

Apenas o Athletico, em 1929 e 1936, e o Coritiba, em 2003 e 2011, foram campeões invictos. Já o Londrina foi campeão em 2014 pela última vez, quando bateu o Maringá. Aquele ano foi o último em que nem Athletico e nem Coritiba estiveram na final.

CAMPANHAS

Invicto no Estadual com 16 jogos, sendo oito vitórias e oito empates, o FC Cascavel ainda perdeu seis pontos na primeira fase por escalação irregular. Mesmo assim, avançou na vice-liderança com 17 pontos. Depois eliminou Maringá e Athletico. A vitória diante do Furacão foi heroica, pois o time foi com apenas 14 jogadores relacionados por conta de surto de covid-19.

Já o Londrina teve campanha regular, mas arrancou no final da primeira fase conseguindo três vitórias e um empate. Terminou em quinto lugar com 16 pontos e depois, no mata-mata, superou Cianorte e Operário, nas quartas e semifinais, respectivamente.

FC CASCAVEL

Para esse segundo jogo da final, o técnico Tcheco terá um desfalque certo para armar o time titular do FC Cascavel. Trata-se do lateral-direito Líbano recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ida e está suspenso. Por outro lado, o comandante contará com dois jogadores que estão confirmados entre os titulares e vão entrar com um objetivo: terminar na artilharia do estadual.

Atualmente, Bassani, do Maringá, é o artilheiro do Estadual com sete gols marcados. Porém, o meia Robinho e o atacante Léo Itaperuna tem chances de chegar a essa marca. O meio-campista tem seis gols marcados, enquanto o centroavante tem cinco. Porém ambos querem chegar terminar como o principal goleador da competição.

LONDRINA

Do outro lado, o técnico Márcio Fernandes contará com o retorno do meia Celsinho, que ficou afastado por seis jogos sem ter motivo revelado pela diretoria, mas agora está de volta. Ele irá disputar a vaga no time titular com Bidía, Jean Henrique e Marcelo Freitas, que formaram o trio de meio-campo no primeiro duelo da final.

No mais, o comandante deve mandar o LEC a campo com o que tem de melhor em mãos para esse estadual, já que diversos jogadores que estão disputando a Série B não foram inscritos no Paranaense. Os que estão aptos, foram poupados do último jogo contra o Guarani para chegarem 100% para essa decisão. Casos do lateral-esquerdo Felipe Vieira, o volante Jean Henrique e o atacante Victor Daniel.

“A gente procurou montar uma equipe competitiva, e essa equipe foi competitiva. Ao mesmo tempo, conciliar uma condição para esses jogadores estarem 100% no jogo contra o FC Cascavel. Não vi a necessidade de usar esses jogadores, até porque os outros a gente não pode usar no Paranaense. A gente optou por mantê-los. Vejo que foi acertada nossa decisão, a gente tem jogadores em condições para render os 90 minutos contra o Cascavel”,disse o treinador.