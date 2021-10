Após empates, Ferroviária e ABC-RN jogam em casa em busca do acesso – Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – As duas últimas vagas do acesso serão definidas neste domingo com o encerramento das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D. Único paulista vivo, a Ferroviária tem a vantagem de decidir em casa, mas precisa vencer o Atlético-CE. No outro jogo, ABC-RN e Caxias-RS se enfrentam também necessitando da vitória.

O primeiro duelo será entre Ferroviária e Atlético-CE, às 15h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Como o primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1, quem vencer estará classificado, enquanto nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.

O time paulista, diferente da fase anterior, não poderá ter o apoio da torcida, mesmo tendo autorização do Governo do Estado de São Paulo e da prefeitura local. Isso porque os cearenses não puderam abrir os portões no primeiro encontro, o que deve ser mantido para preservar o equilíbrio técnico.

NO OUTRO JOGO…

Um pouco mais tarde, às 17h30, será a vez de ABC e Caxias se enfrentarem no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN). Como empataram sem gols, a situação é a mesma do outro confronto. Quem vencer, avança às semifinais e garante o acesso, enquanto o empate leva a decisão para os pênaltis.

CONFIRA OS JOGO DE VOLTA DAS QUARTAS DE FINAL: