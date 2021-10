Após fim do casamento, Seu Jorge engata namoro com outra Karina

Seu Jorge não está mais solteiro. Após mais uma separação com Karina Maluf, ele e a neta de Lima Duarte botaram um ponto final na relação de idas e vindas. Agora o cantor tem uma nova Karina. Karina Barbieri está namorando o cantor há cerca de seis meses.

A interação entre os dois nas redes sociais é discreta, porém, muito presente. Não são raras as declarações de ambos no perfil do Instagram dela, que está fechado.