Após foto sensual, Nana Gouvea reclama de perder seguidores: ‘Inacreditável’

Nana Gouvea fez um desabafo em seu twitter,nesta semana, após a publicação de uma foto sensual no instagram. A modelo revelou que perdeu uma grande quantidade de seguidores e que não é a primeira vez.

“É inacreditável a quantidade de seguidores que eu perco no Instagram todo vez que posto uma foto mais sensualzinha. Uma amiga minha, que cuida do OnlyFans de duas famosas aí no Brasil, me disse que as mulheres dos caras pegam os telefones deles e dão unfollow e até bloqueiam. É isso mesmo, gente?”, contou ela.

Não é a primeira vez que a Nana tem problemas com fotos sensuais. Ela teve uma imagem censurada por conta dos mamilos à mostra ao usar um sutiã transparente.

“Desculpe, pessoal! Tive que deletar esta foto e repostá-la para evitar problemas com o Instagram. Vocês sabem por que: mamilos”, explicou Nana, que mora nos EUA, e colocou emojis para esconder os seios. As informações são da revista Quem.