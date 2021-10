Após goleada, técnico do Ferroviário aprova desempenho da equipe – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 20 (AFI) – O técnico do Ferroviário, Anderson Batatais gostou da produção de sua equipe, após a vitória por 4 a 0 conta o Juazeirense-BA, em Natal, nesta terça-feira, resultado que qualificou o Ferrão para a terceira fase da Copa do Nordeste, onde vai enfrentar o Floresta-CE, que tirou o Santa Cruz (3 a 3 e 4 a 2).

Segundo Batatais foi um jogo difícil onde a Juazeirense veio pra cima nos primeiros 10 minutos.

“Eles atiraram na linha de quatro do Ferroviário, com quatro cinco jogadores tentando colocar um dos volantes nossos mais recuado. Mas o nossos volantes se estabilizaram, se posicionaram bem, ocupando os espaços, e conseguimos jogar nas costas dos laterais deles”, disse Batatais.

ESTRATÉGIA BEM SUCEDIDA

O comandante avaliou a estratégia adotada pela equipe.

“Depois fizemos um gol de bola parada em lance ensaiado, depois disso o jogo caiu no nosso colo pela estratégia do que colocamos. Todos os nossos atletas se doaram ao máximo todos correram muito, independente dos 4 a 0 colocando esse espírito (guerreiro), no jogo”, explicou. Segundo Batatais o ferroviário fez a leitura certa do jogo, e com vantagem no placar, conseguiu mesmo ritmo levando o adversário para trás mantendo intensidade de jogo sabendo agir e reagir.

PRÓXIMO ADVERSÁRIO

O treinador também falou a respeito do próximo adversário do time coral, o Floresta na próxima fase.

“É um adversário que já conhecemos, que faz um ótimo trabalho. Mas precisamos fazer nosso trabalho, para quem quem sabe levar o Ferroviário para próxima fase da Copa do Nordeste”, enfatizou.