Após goleada Zé Humberto e Araxá assumem liderança na segundona do mineiro – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 22 (AFI) – A Segunda Divisão do Campeonato Mineiro continua a todo vapor, e no último final de semana foi concluída a 6ª rodada da competição e destaque para equipe do Araxá-MG que é comandada pelo técnico Zé Humberto ,que goleou o Araguari-MG por 5 a 1 e assumiu a liderança do Grupo B.

O Araxá que tem no seu comando o experiente técnico Zé Humberto foi até a cidade de Araguari no último sábado (16), e não tomou conhecimento do time da casa e fez 5 a 1 e só no primeiro tempo sua equipe abriu 3 a 0. Com destaque para jogador Maycon que fez quatro gols na partida o outro gol foi anotado por Hiwry.

Com o resultado, assumiu a liderança do Grupo B com 10 pontos ganhos e alcançou a terceira vitória na Segunda Divisão.

“Um resultado expressivo e muito importante para grupo que dá moral para sequência da competição, pois tivemos esta semana e a próxima para que possamos trabalhar fazer ajustes para partida diante do Patrocinense”, disse técnico Zé Humberto.

O TRABALHO

O treinador chegou ao clube pouco antes do início da competição e responsável pela montagem da equipe que vem realizando boa campanha e liderando o Grupo B, Zé Humberto é velho conhecido do futebol mineiro, já havia dirigido Uberaba e Uberlândia, ambas em duas oportunidades, além do Mamoré.

CLASSIFICAÇÃO

Com 10 pontos o Araxá é líder do Grupo B e na sua cola vem o SEP Patrocinense seu próximo adversário em jogo que será realizado somente no dia 30 com oitp pontos e na terceira posição vem o Uberaba com 07 pontos ganhos.