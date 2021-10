Após live polêmica, ex-sogra de Lucas Penteado diz que filha tentou tirar a ‘própria vida’

A ex-noiva de Lucas Penteado, Júlia Franhani, teria tentado tirar a própria vida na última segunda-feira (4). A informação foi dada pela mãe da jovem, Domenica, que acusou o ex-bbb de ter permitido ataques contra Júlia nas redes sociais.

De acordo com Domenica, os ataques contra a filha começaram após a transmissão da live onde Lucas acusou Júlia de traição. No Instagram, a ex-sogra de Lucas Penteado compartilhou uma longa conversa com ator, acusando-o de ter permitido os ataques.

Durante a conversa, Domenica citou que a filha estava dopada de remédios e que teria tentado tirar a própria vida. Lucas perguntou: “Ela tentou se matar por que?”. A ex-sogra respondeu: “Você acha que foi pelo o que? Você é um menino inteligente, você parou para pensar nisso? Você acha que foi por amor ou por decepção?”.

Além de ter divulgado a conversa com o ex-bbb, Domenica também compartilhou uma foto da filha no hospital e fez uma postagem direcionada a Andrea Penteado, mãe de Lucas. “O que foi que você aprendeu com a palavra “acolhimento” quando humilharam seu filho em rede nacional? Que lição você aprendeu e tão ao menos ensinou, deixando isso acontecer com a pessoa que estava lá para ajudar o seu filho, para resguardá-lo, para que o “coitadinho” não fizesse besteira porque estava “descompensado”? E o acolhimento? A empatia? A sororidade uma vez que você passou por isso e pior vindo de estranhos?”, escreveu.

Entenda o caso

Na última sexta-feira (1), Lucas Penteado fez um live acusando a noiva, Júlia Franhani, de traí-lo com o segurança do prédio. Na transmissão, Júlia aparecia no elevador com o funcionário e o ex-bbb tirava satisfações com ambos.

Segundo Júlia, a traição nunca aconteceu. Ela teria ido pedir ajuda ao segurança após Lucas chegar ‘transtornado’ em casa. Após a live, o ex-bbb chegou a fazer uma postagem nas redes sociais avisando que estava tudo bem e que o casa estava se resolvendo, o que foi desmentido pela ex-noiva.

Júlia ainda contou que o relacionamento estava acabado e que ele teria pedido para ela confirmar a versão da traição para a imprensa. “Ele não quer assumir o erro e ainda me pediu pra confirmar a história à imprensa que ia ficar tudo bem no final”, dissse.