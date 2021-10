Após mal-estar, filho de Marcelo Cabo está bem, mas aguarda exames para receber alta – Futebol Interior

Goiânia, GO, 06 (AFI) – Gabriel Cabo, filho do técnico Marcelo Cabo e auxiliar do Goiás, seguirá seguirá internado em Recife (PE) e não retornará com a delegação para Goiânia (GO), assim como seu pai. Após passar mal, ele aguarda resultados de exames e fará exames complementares na quinta-feira antes de receber alta.

Por um problema cardíaco, Gabriel desistiu da carreira de jogador aos 22 anos, mas o mal-estar não teve relação com isso. Segundo assessoria do Goiás, ele está bem.

CONFUSÃO E MAL ESTAR

Gabriel Cabo passou mal ainda no vestiário dos Aflitos, onde o Goiás foi derrotado pelo Náutico por 3 a 2 pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao fim do jogo, Alef Manga se envolveu em uma confusão com o goleiro Anderson, do Náutico. Gabriel Cabo fez parte da “turma do deixa disso”.

SÉRIE B

O Goiás, com o tropeço, ainda se manteve no G4 com 48 pontos, mas poderá perder a quarta colocação no complemento da rodada. O Goiás jogará no sábado, dia 16, quando receberá o CSA, às 16 horas, no Serrinha, em Goiânia (GO).