Após mandar torcida calar a boca, atacante do Palmeiras é advertido pela clube – Futebol Interior

São Paulo, SP, 26 (AFI) – Após fazer o gol de empate do Palmeiras contra a Sport na segunda feira, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Luiz Adriano fez o gesto de silêncio, mandando a própria torcida calar a boca. Ele vinha sendo criticado pela Mancha Verde, principal organizada do clube. Após grande insatisfação da torcida palmeirense, ele se reuniu com a diretoria nesta quarta-feira e foi advertido pelo gesto.

Ele não recebeu nenhuma multa ou desconto financeiro. Alguns jogadores até tentaram impedir o atacante de fazer a “comemoração”.

NÃO VAI SE REPETIR

Após a reunião, o clube espera que o gesto não volte a se repetir. A presença do público vem sendo elogiada publicamente pela diretoria, jogadores e por Abel Ferreira. Que inclusive, falou sobre o apoio do torcedor.

“Eu disse que essa torcida ganhava jogos, que ajuda o treinador. É um sossego para mim estar ali em campo, porque já sei que meus jogadores vão entregar tudo, a torcida cobra. Hoje a torcida teve um ótimo comportamento. Diziam que era chata, a torcida do amendoim, que aquilo, que isso, mas até agora só tenho coisas boas para dizer. Agradecer, de coração, o apoio. No momento em que sofremos o gol, apoiou. A torcida foi determinante para ganharmos o jogo. Eu tinha certeza de que eles iriam nos empurrar. Nos ajudou para darmos o nosso melhor para levarmos os três pontos, que era justo”, disse.

NÃO ESTÁ BEM

Luiz Adriano não vive bom momento no clube. Contra o Internacional, foi vaiado ao ser substituído. Além disso, houve o episódio em que o atacante discute com o torcedor dentro do Allianz Parque. Na ocasião, ele alega que sua família foi xingada, mas pediu desculpas em seguida e disse que tem comprometimento com a camisa alviverde.