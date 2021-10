Após matar Comendador, qual será o fim de José Pedro em ‘Império’?

É dada a largada para a reta final de “Império” e os próximos capítulos trarão diversas reviravoltas na trama das 21h. José Pedro (Caio Blat) será descoberto como o grande inimigo de seu próprio pai, Fabrício Melgaço e a cabeça por trás dos planos maquiavélicos.

Após a queda da máscara, José Alfredo (Alexandre Nero) deixará o filho na miséria e colocará Cristina (Leandra Leal) em seu cargo na empresa. Revoltado, o vilão terá a ideia de sequestrar a própria irmã para exigir uma fortuna como resgate.

“Me diz: eu devo matar logo a Cristina… Ou você vai engolir seu orgulho, descer do alto de sua arrogância e me dar tudo que eu quero e mereço por direito? Me diz logo ou eu acabo com a vida dessa sua filha, essa sua cópia piorada”, dirá o primogênito.

O próprio Comendador descobre o paradeiro dos filhos e vai atrás de Cristina, troca socos com Zé Pedro e o deixa desacordado. Quando o empresário está de saída do local com a filha e Josué (Roberto Birindelli), o vilão acordará e conseguirá atirar no próprio pai.

Justiça seja feita

Logo após o assassinato, José Pedro tentará tirar própria vida, mas será impedido por Cristina, Vicente (Rafael Cardoso) e Lucas (Daniel Rocha), que entregarão ele para a polícia para que pague por todos os seus crimes.

Na cadeia, ele será humilhado e irá responder por tudo que fez durante a novela, como Fabrício Melgaço, contrabando de diamantes e o assassinato de seu próprio pai. Mesmo após a passagem de tempo de cinco anos no último capítulo, o filho de Maria Marta (Lilia Cabral) seguirá na sarjeta e aparecerá em uma cela suja sem acompanhar o crescimento dos filhos.