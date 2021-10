Após o adeus na Libertadores, Galo encara o Colorado; Timão visita finalista da Sul-Americana – Futebol Interior

Campinas, SP, 01 (AFI) – A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado com quatro jogos. Destaque para o líder Atlético que aposta suas fichas no Brasileirão depois de dar adeus a Copa Libertadores no meio da semana. O Corinthians entra em campo também contra o finalista da Copa Sul-Americana, RB Bragantino, em Bragança Paulista.

Éverson busca mudança de foco no Galo

NO MINEIRÃO

A eliminação para o Palmeiras na Copa Libertadores doeu, mas é passado para o Atlético-MG. Agora, o foco do Galo é o Brasileirão. Líder, o Galo volta a jogar em casa neste sábado, às 21h contra o Internacional.

O Atlético lidera a competição, com 46 pontos, oito a mais que o segundo colocado Palmeiras. O Galo ainda defende uma invencibilidade de 15 jogos. A última derrota do Atlético no Brasileirão foi na sétima rodada, quando perdeu por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, no dia 27 de junho

O Internacional vem embalado. Nos últimos oito jogos pela competição, são cinco vitórias e três empates. O Internacional deixou a parte de baixo da classificação e já sonha com vaga na próxima edição da Copa Libertadores – é o sétimo com 32 pontos.

Willian e Renato Augusto confirmados neste sábado

EM BRAGANÇA

Em Bragança Paulista, às 19h, acontece o duelo dos embalados. O Bragantino no meio da semana se classificou para a final da Copa Sul-Americana, enquanto o Corinthians vem motivado pela vitória sobre o Palmeiras na rodada passada.

Na classificação, os dois tem o mesmo número de pontos, 33. O Red Bull leva vantagem no saldo de gols, oito contra três.

O Corinthians está há oito jogos sem derrota, enquanto o Massa Bruta vem de derrota para o Fluminense. Mais uma vez, deve colocar a campo seu quadrado mágico Willian, Giuliano, Roger Guedes e Renato Augusto.

NO CASTELÃO

O Fortaleza finalmente voltou a vencer na rodada passada e agora encara o Atlético-GO, às 17h. O time cearense é o terceiro colocado com 36 pontos.

O time goiano demitiu no meio da semana o técnico Eduardo Barroca, após mais um empate em casa – na última rodada foi contra o Cuiabá. Com 27 pontos, o time goiano está na 12ª colocação.

Walter é destaque no Cuiabá

DUELO NA ARENA PANTANAL

Com seis jogos de invencibilidade, Cuiabá pega América-MG, às 17h, na Arena Pantanal.

O América também não perde há seis jogos e na última rodada segurou o empate com o decantado time do Flamengo. Com 24 pontos, ewstá na 15ª colocação, um ponto a mais do que o Bahia, primeiro na zona de rebaixamento.

DOMINGO TEM MAIS

No domingo, a rodada terá mais quatro jogos. O Flamengo, que não vence há dois jogos no Brasileirão encara o Athletico, às 16h, no Maracanã. Será o duelo dos finalistas. Flamengo na Copa Libertadores e Furacão, finalista da Copa Sul-Americana.

A Chapecoense, lanterna do Brasileirão, recebe o São Paulo, na Arena Condá, às 16h. A Chape soma 10 pontos na competição, enquanto o instável São Paulo tem 27, nma 13º colocação.

Finalista da Libertadores, o Palmeiras busca sua reação no Brasileirão diante do Juventude, às 18h15. O Palmeiras está na vice-liderança e o Juventude é o 14º, com 26 pontos.

Lutando contra a zona de rebaixamento, Grêmio e Sport se enfrentam em Porto Alegre, às 20h30. O Sport é o vice-lanterna com 19 pontos, enquanto o Grêmio é o 18º com 22 pontos.

CONFIRA OS JOGOS: