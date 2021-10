Após oito anos, Aline Campos, ex-Ricardo, não será mais garota-propaganda de cerveja

“Tudo está fluindo de acordo com os novos planos divinos para esse meu novo ciclo. Sou muito grata à Itaipava por essa parceria duradoura e de tanto sucesso. Acredito que é preciso abrir mão e desapegar do antigo para o novo chegar, então, me despeço da marca como a Verão.”

Segundo o jornal Extra, essas mudanças fazem parte de uma novidade ainda maior na vida da atriz e modelo. De acordo com a publicação, ela estará em uma das futuras novelas das 21h da Globo, “Olho por Olho”, que deve estrear no segundo semestre de 2022.

​Aline, que ficou conhecida como bailarina do Domingão do Faustão (Globo), ganhou popularidade com o nome artístico Riscado e com o apelido de Verão, como era chamada nos comerciais da Itaipava. Há duas semanas ela também mudou os cabelos, agora mais curtos, como parte dessas mudanças. Ao UOL, ela explicou que a mudança faz parte de seu “processo de vivências de autoconhecimento e espiritualidade”.