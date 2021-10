Após participação na Série D, Boa Esporte-MG renova com técnico para 2022 – Futebol Interior

Varginha, MG, 22 (AFI) – Após participação no Campeonato Brasileiro Série D, o Boa Esporte-MG anunciou a renovação de contrato com o técnico Gabardo Júnior para a próxima temporada.

“Boa Esporte renova com o técnico Gabardo Júnior para a temporada de 2022”, comunicou o clube nas redes sociais.

“Acreditamos no trabalho do Gabardo, no modelo de jogo que ele busca utilizar. É um período de reformulação do clube, que precisa voltar a viver os momentos de glórias”, destacou o presidente Rone Moraes.

Na Série D, Gabardo Júnior comandou o Boa Esporte em 16 partidas, com seis vitórias, sete empates e três derrotas, alcançando a segunda fase do torneio nacional. No total, são 20 partidas com aproveitamento de 48,%.