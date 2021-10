Após pedir prisão de ex-marido, Luisa Mell demite advogado

A ativista de causa animal Luisa Mell demitiu o advogado que cuidava dos processos contra seu ex-marido, Gilberto Zaborowsky. Na última terça-feira (12), o profissional havia pedido a prisão preventiva do empresário, atitude que não teria sido comunicada à Luisa.

A prisão preventiva foi solicitada pelo advogado Angelo Carbone porque Zaborowsky teria descumprido a medida protetiva. De acordo com a medida, ele não poderia chegar a menos de 500 metros da ativista e nem interagir com elas nas redes sociais.

Apesar disso, o pedido pela prisão preventiva não teria sido conversado com Luisa, que não concordou com a decisão ‘solitária’ do advogado. A ativista não gostaria que o ex-marido fosse preso, pois ele é pai do seu único filho.

Agora, ela deve procurar outro profissional para dar andamento à batalha judicial contra Gilberto Zaborowsky. Luisa o acusa de ameaças e abuso psicológico.