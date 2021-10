Após pedradas em ônibus, Campinense-PB faz BO e protocola reclamação à CBF – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 05 (AFI) – O ônibus do Campinense foi alvo de pedradas ao sair do Estádio Junco, em Sobral (CE), depois de o time paraibano vencer o Guarany-CE por 2 a 0 e avançar às quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D.

Danylo Maia, diretor do Campinense, confirmou que o clube fez um Boletim de Ocorrência ainda no Ceará e que uma reclamação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi protocolada.

“Além de pedras, foram lançados rojões contra nós quando saímos do estádio. Não conseguimos identificar os autores, no entanto, diante da característica da ação, do modus operandi, tudo leva a crer que foram membros de torcidas organizadas, que inclusive estavam presentes em todos os setores do estádio”, disse.

Na próxima fase, quem eliminar o adversário sobe para a Série C. Serão dois jogos que o Campinense, dono da quarta campanha com 33 pontos, vai fazer diante do quinto colocado, o América-RN, com 32. O primeiro jogo será disputado na Arena das Dunas, em Natal (RN) e o segundo em Campina Grande (PB).