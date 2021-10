Após polêmica de assédio, Betty Faria sai em defesa de José Mayer

Em entrevista ao jornal O Globo, Betty Faria resolveu fazer uma reflexão sobre o caso de assédio em que José Mayer foi acusado. A atriz saiu em defesa do colega de trabalho e revelou ser necessário fazer uma analise, antes de qualquer acusação.

Na entrevista, Betty citou o movimento “Mexeu com uma, mexeu com todas”, que ganhou força significativa na época das polêmicas envolvendo o veterano.

“Respeito todas as bandeiras, mas tem que tomar cuidado. Não existe só mulher boazinha. A frase “Mexeu com uma, mexeu com todas”, é perigosa. O José Mayer, por exemplo, é um ótimo colega“, disse ela.